Холдинг Усманова направит 2 млрд руб. на борьбу с COVID-19
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Акционеры USM направят 2 млрд руб. на борьбу с COVID-19, сообщили в холдинге в понедельник.
В распространенном 6 апреля пресс-релизе отмечается, что средства будут перечислены на нужды Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ.
Сумма будет направлена на приобретение индивидуальных средств защиты медработников и волонтеров, их материальную поддержку, а также покупку транспорта для их нужд.
«Действия, предпринимаемые сегодня USM, станут нашим вкладом в огромную работу, проводимую руководством страны, медицинскими учреждениями и всеми причастными службами для скорейшей победы над вирусом», — пояснил основатель USM Алишер Усманов.
Кроме того, он выразил уверенность, что «вместе мы пройдем через эти испытания».
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