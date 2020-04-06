АТОР инициировала временную заморозку выплат за аннулированные туры

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с инициативой заморозить возврат денег туристам за аннулированные из-за пандемии коронавируса пакетные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии. Об этом говорится на сайте организации.

Соответствующие письма ассоциация направила премьер-министру России Михаилу Мишустину и заместителю министра экономического развития Сергею Галкину.

Данную идею АТОР объясняет тем, что размер убытков российских туроператоров в результате пандемии исчисляется уже миллиардами, а с учетом неполученных доходов будет исчисляться сотнями миллиардов рублей.

В связи с этим, организация предлагает приостановить выплаты туристам до 2022 года. Туроператоры желают предоставить туристам депозитный сертификат, подтверждающий сохранение средств и возможность их использования в указанный период времени.

В АТОР считают, что такая мера даст туристам возможность сохранить деньги и получить в итоге свой отдых.

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