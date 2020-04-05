Bloomberg: РФ сократит нефтедобычу при аналогичных мерах США

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Россия согласится на сокращение нефтедобычи, если американские власти также поддержат сокращение добычи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Он отметил, что Москва готова к сокращению на 10%.

Уточняется, что при таком развитии событий Россия сократит нефтедобычу на один миллион баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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