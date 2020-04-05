В России предлагают обязать магазины выдавать маски покупателям
Национальный союз защиты прав потребителей просит российское правительство о введении дополнительных мер безопасности для посетителей магазинов и аптек, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя союза Павла Шапкина.
Союз просит обязать торговые объекты в обязательном порядке предоставлять посетителям одноразовые маски и перчатки, отметил Шапкин. При этом сотрудники магазинов и аптек должны будут следить за использованием средств защиты.
В настоящее время обращение направлено в правительство России и в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), заявил глава союза.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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