Батурина снова стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

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Елена Батурина снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Бывший лидер списка, владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла 29% своего состояния на фоне кризиса из-за распространения коронавируса и падения курса рубля.

Состояние Елены Батуриной сохранилось, поскольку не зависит от российского рынка. Кроме того, она не владеет какой-то одной компанией. Батурина инвестирует в непубличные фонды и девелоперские проекты.

В феврале Бакальчук с состоянием $1,4 млрд обогнала бессменного лидера списка Forbes Батурину, состояние которой оценивается в $1,2 млрд.

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