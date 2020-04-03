Батурина снова стала богатейшей женщиной России по версии Forbes
Елена Батурина снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Бывший лидер списка, владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла 29% своего состояния на фоне кризиса из-за распространения коронавируса и падения курса рубля.
Состояние Елены Батуриной сохранилось, поскольку не зависит от российского рынка. Кроме того, она не владеет какой-то одной компанией. Батурина инвестирует в непубличные фонды и девелоперские проекты.
В феврале Бакальчук с состоянием $1,4 млрд обогнала бессменного лидера списка Forbes Батурину, состояние которой оценивается в $1,2 млрд.
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