В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, рассматриваются в том числе и самые пессимистические варианты развития событий.

«Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля пояснил, что необходимые меры поддержки будут избираться в зависимости от дальнейшей ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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