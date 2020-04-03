Мексика прекратила производство пива Corona из-за коронавируса

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Мексиканская компания Grupo Modelo приостанавливает производство и экспорт пива Corona после введения правительственных ограничений на фоне распространения вируса COVID-19 в стране, сообщает Reuters.

Пиво Corona экспортировалось в 180 стран мира, с начала распространения эпидемии коронавируса его продажи выросли более чем на 20%. Производство напитка будет приостановлено с 5 апреля.

В компании заявили, что готовы выполнить план по постаквам, если правительство сочтет целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом.

В настоящий момент в Мексике число заболевших COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек, умерли 50.

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