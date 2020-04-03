ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки

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Нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ обсудят возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее Министерство энергетики Азербайджана сообщило, что встреча состоится 6 апреля.

Отмечается, что пока нет сведений об распределении квоты.

«Есть и ряд новых стран, которые хотят присоединиться к формату (ОПЕК+), все это будет обсуждаться на встрече», — сказал источник.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом призвал страны вместе бороться с нефтяным кризисом, сократив добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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