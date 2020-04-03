Boeing приостанавливает производство в Пенсильвании из-за коронавируса
Компания Boeing приостанавливает производство на своих объектах в городе Ридли, штат Пенсильвания, в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте компании.
Предприятия, производящие тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf, будут остановлены до 20 апреля 2020 года, говорится в заявлении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохр
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