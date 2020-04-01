Регионы продлят местные социальные выплаты
Минтруда поручил регионам продлить местные социальные выплаты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера России Михаила Мишустина.
«Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат», — сказал председатель правительства.
Ранее власти объявили о комплексе мер, направленных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса.
В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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