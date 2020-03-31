В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА «Новости».

Теперь купить спиртное можно будет только в разрешенное время — с 10.00 до 14.00.

Распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

В Карелии введен режим самоизоляции с 1 апреля.