Власти Москвы объяснили, как получить выплаты по безработице

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На сайте мэра Москвы разъяснили, как будут проводить выплаты безработным и кому они положены.

Так, на компенсационную выплату в размере 19 500 руб. в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и не менее 60 календарных дней в 2020 году занимавшиеся трудовой деятельностью.

Для получивших статус безработного до 31 марта компенсация будет начислена автоматически, без заявлений. Тем, кого признают безработными в период режима самоизоляции и 30 дней после него, также будет назначена компенсация.

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Для того, чтобы ее получить, необходимо на сайте Центра занятости населения подать онлайн-заявку на услугу «Регистрация в качестве безработного» и прикрепить все документы, в том числе справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы.