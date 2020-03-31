Налог на проценты по вкладам будет браться с сумм, превышающих 60 тыс рублей
Налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей будет браться с сумм свыше 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По его словам, налоги не будут распространяться на сами счета, а только на процентные доходы по ним, превышающие 60 тысяч рублей. Первые такие процентные доходы облагаться налогами не будут.
Проценты с зарплатных счетов граждан также не будут облагаться налогом.
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налогов», — сказал Мишустин.
При этом россияне начнут уплачивать данный налог лишь с 2022 года. Глава правительства отметил, что данные меры не относятся к современной экономической ситуации, а направлены на обеспечение стабильности финансово-экономической бюджетной системы РФ в долгосрочной перспективе.
Налог будет подлежать уплате только в 2022 году с доходов, полученных в 2021 году. Налог не будет распространяться на сами счета.
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