Reuters: США позволят компаниям из России, Китая и Европы работать в Иране

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США готовятся возобновить исключения из санкций, запрещающих не американским компаниям работать с сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Продление исключений позволит российским, китайским и европейским компаниям вести деятельность по использованию атомной энергетики на ядерных объектах Ирана в мирных целях, заявили источники.

Соединенные Штаты могут принять решение о возобновлении действия исключений уже в понедельник, 30 марта, отмечают источники. По их данным, американские власти считают, что подобный шаг помешает разработке ядерного оружия в Иране.