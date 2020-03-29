Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Он отметил, что назначенная сумма выплат составит 19,5 тыс. рублей. Кроме того, выплаты назначили жителям Подмосковья, размер которых составит 15 тыс. рублей.

Комплекс мер поддержки, по словам Собянина, был разработан в связи с тем, что многие граждане на фоне пандемии потеряют работу.

Мэр подчеркнул, что пособие будет назначено автоматически, для него не требуется заявление.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.