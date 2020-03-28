«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении компании.

Сообщается, что «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей российскому правительству, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле.

В результате исполнения соглашения и реализации активов «Роснефть» получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в 9,6%.

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у «Роснефти» активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.