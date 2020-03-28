Цена мексиканской нефти упала до $13 за баррель
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В ходе торгов средняя стоимость мексиканской нефти снизилась. Об этом сообщает нефтяная корпорация Pemex.
Ее стоимость составила после падения $13,01 за баррель.
Эксперты отметили уменьшение цен на нефть ниже уровня 2000-х годов на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 и ситуации на мировом рынке нефти.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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