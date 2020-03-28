Цена мексиканской нефти упала до $13 за баррель

В ходе торгов средняя стоимость мексиканской нефти снизилась. Об этом сообщает нефтяная корпорация Pemex.

Ее стоимость составила после падения $13,01 за баррель.

Эксперты отметили уменьшение цен на нефть ниже уровня 2000-х годов на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19 и ситуации на мировом рынке нефти.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Шоковый сценарий»: нефть удивила Минэнерго

— В МВФ заявили о начале рецессии в мировой экономике