В МВФ заявили о начале рецессии в мировой экономике

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, цитирует ТАСС.

«Мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году», — начала Георгиева.

По ее словам, нынешняя ситуация в экономике, вероятно, хуже, чем в 2009 году. Однако Георгиева считает, что она восстановится в 2021 году, если коронавирус будет побежден и удастся предотвратить проблемы с ликвидностью.

Ранее в МВФ уже говорили, что мировую экономику в нынешнем году ожидает глобальный спад, сравнимый только с предыдущим финансовым кризисом.

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