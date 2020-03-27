Власти Москвы временно запретили взыскание долгов за ЖКХ и связь
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса временно запрещается принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи.
Глава города отметил, что это станет дополнительной гарантией для тех, кто самоизолировался.
В России коронавирусом заразились 1036 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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