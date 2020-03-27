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Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин назвал оптимальную цену на нефть — $45-55 за баррель, передает ТАСС.

Об этом он сказал на круглом столе по рынку нефти клуба «Валдай».

По его мнению, такая цена позволяет рынку функционировать, «не дает прирастать дорогим проектам, но при этом позволяет спросу стабильно расти».

Сорокин также добавил, что вклад коронавируса в падение цены оценивается в $25 за баррель. Он напомнил, что еще в феврале российские эксперты обратили внимание на то, что кардинально повлиять на ситуацию с нефтью в условиях распространения инфекции невозможно.

«То сокращение добычи, которое обсуждалось, сначала на 600 тысяч, потом на 1,5 млн баррелей, — это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике», — отметил Сорокин.

Замминистра энергетики добавил, что падение спроса достигает 10-15 млн баррелей в сутки, что несопоставимо. По его мнению, предпринимать меры, которые не принесут эффекта, нерационально.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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