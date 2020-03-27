МВФ направит Киргизии $120,9 млн на борьбу с коронавирусом
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Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение Киргизии $120,9 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Такое решение принял исполнительный совет фонда.
«МВФ одобрил первый запрос на предоставление срочной финансовой помощи странам на противодействие вызовам, которые представляет COVID-19», — указано в тексте заявления.
Отмечается, что данная мера позволит Киргизии выровнять баланс платежных нужд в связи со вспышкой COVID-19.