Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

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Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе «Об обращении лекарственных средств», позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, правительство в праве установить предельно возможные розничные цены на лекарственные препараты и медицинские изделия во время пандемии или режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, у кабмина появилась возможность устанавливать предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

В указе отмечается, что правительство также может регулировать цены, если в нескольких регионах России отмечается необоснованный рост цен более чем на 30%.

Однако власти могут фиксировать цены на лекарства только на 90 дней.

Ранее кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, согласно которому правительство может получить полномочия по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории России, в том числе при возникновении эпидемий.