Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

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Международные резервы России сократились на 5,1% за неделю, сообщается на сайте Центрального Банка.

Так, на 20 марта 2020 года объем российских международных резервов составил $551,2 млрд, снизившись на $29,8 млрд по сравнению с показателем на 13 марта.

По данным Центробанка, сокращение произошло «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».

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