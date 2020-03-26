Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю
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Международные резервы России сократились на 5,1% за неделю, сообщается на сайте Центрального Банка.
Так, на 20 марта 2020 года объем российских международных резервов составил $551,2 млрд, снизившись на $29,8 млрд по сравнению с показателем на 13 марта.
По данным Центробанка, сокращение произошло «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».
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