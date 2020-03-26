Песков объяснил идею о налоге в 13% с доходов по вкладам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил инициативу о налоге в 13% с доходов по вкладам. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, данным налогом будут облагать процентные доходы по каждому вкладу, превышающему миллион рублей. При этом суммировать счета не будут.

Он назвал неверной информацию, что вкладов, превышающих миллион рублей, в российских банках больше 50%. Песков заявил, что большая часть граждан имеет в банках счета с суммой ниже миллиона рублей.

По мнению представителя Кремля, тот факт, что владельцы больших вкладов не платили налоги, является несправедливым. Поэтому именно с целью восстановить эту справедливость принято решение подвергнуть налогообложению эти дивиденды.