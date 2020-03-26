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Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус. Об этом сказано в сообщении Минообороны РФ, поступившем «Газете.ру».

Соответствующие посылки доставил на российскую территорию самолет ВКС РФ.

В ходе телефонного разговора с главной Министерства обороны России генералом армии Сергеем Шойгу Ма сказал, что был глубоко тронут той помощью, которую Москва оказала КНР в период развития пандемии коронавируса. Бизнесмен поблагодарил министра за помощь и добавил, что помогает России сейчас и будет делать это и в дальнейшем.

Шойгу также поблагодарил Ма за переданный России груз в виде масок и тест-систем.

«Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за Ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими», — подчеркнул генерал.

Джек Ма также является почетным членом Русского географического общества.

Ранее сообщалось, что Ма пожертвовал $14,4 млн на борьбу с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.

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