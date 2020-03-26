В Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что лишь незначительный процент россиян имеют на вкладах более 1 млн рублей.

Накануне глава государства Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках более 1 млн рублей.

«Подавляющее большинство граждан, которые имеют счета в банках, имеют эти счета меньше 1 миллиона рублей. Граждане, которые имеют 1 миллион рублей и выше, я специально не буду называть цифру, но они исчисляются в нескольких процентах. И вот эти граждане не платили налоги. Это несправедливо. Учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены, то президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть налогообложению эти дивиденды», — заявил Песков.

Он назвал неверной информацию, что таких вкладов - в размере более 1 млн рублей — в российских банках больше 50%.

«Таких вкладов менее 10%. Об этих цифрах говорили руководители правительства, они были подтверждены ЦБ. Если у вас на счету лежит миллион рублей и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тысяч рублей в год – это проценты от вашего вклада. Эти 100 тысяч рублей не облагались налогом, но теперь со 100 тысяч вы заплатите 13% налога», — сказал Песков.