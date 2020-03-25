Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

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Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%. Об этом он рассказал в своем обращении к нации на фоне распространения коронавируса.

По мнению главы государства, данная мера необходима, так как в условиях кризиса выплачивать проценты по кредитам в полном объеме становится гораздо сложнее.

Кроме того, президент поручил ЦБ предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Ранее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 30 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.