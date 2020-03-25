Убытки в сфере туризма в России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что выездной туризм в России получит 25 млрд рублей убытков, въездной – 12 млрд рублей, если до сентября не откроется большинство туристических направлений. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, общая сумма убытков составит 37 млрд рублей.
«Мы озвучивали в феврале цифру совокупных убытков в 27 млрд рублей, я говорила, что эта цифра включает совокупный объем аннуляций туров, проданных вперед до сентября по данным на середину февраля», — напомнила Ломидзе.
По ее словам, 27 млрд – это не чистые убытки, а деньги, которые были уплачены партнерами и не вернулись, а также деньги, за которыми могли обратиться все туристы по всем направлениям.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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