Убытки в сфере туризма в России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что выездной туризм в России получит 25 млрд рублей убытков, въездной – 12 млрд рублей, если до сентября не откроется большинство туристических направлений. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, общая сумма убытков составит 37 млрд рублей.

«Мы озвучивали в феврале цифру совокупных убытков в 27 млрд рублей, я говорила, что эта цифра включает совокупный объем аннуляций туров, проданных вперед до сентября по данным на середину февраля», — напомнила Ломидзе.

По ее словам, 27 млрд – это не чистые убытки, а деньги, которые были уплачены партнерами и не вернулись, а также деньги, за которыми могли обратиться все туристы по всем направлениям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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