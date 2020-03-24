Rambler Group проведет вебинар о менеджменте в режиме самоизоляции
Лидеры активов Rambler Group поделятся в среду опытом дистанционного управления в формате вебинара #stayhome.
Мероприятие пройдет с 16.00 до 18.00 25 марта.
Присоединиться к нему можно, заранее зарегистрировавшись здесь.
Вебинар состоит из трех блоков.
В первом речь пойдет о ролях менеджеров и правилах онлайн-встреч; во втором — лидеры проектов поведают о том, как устроить дистанционную работу и коммуникацию с клиентом; а в третьем — о своем опыте расскажут руководители IT-команд.