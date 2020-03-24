Цена на нефть Brent отыграла 3%

На лондонской бирже стоимость фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 3,3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04.00, цена на нефть Brent составила $27,93 за баррель. В свою очередь, нефть WTI прибавила в цене 3,5% — $24,17 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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