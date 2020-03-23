ОЭСР признала, что коронавирус экономически разрушительнее кризиса 2008 года

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Вызванные коронавирусом убытки уже превысили ущерб глобального финансового кризиса 2008 года и последствия терактов 11 сентября 2001 года, сказал генсек Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа в интервью BBC.

«Мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться», — сказал Гурриа.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько денег понадобится на преодоление безработицы и помощь мелким предприятиям.

ОЭСР — ведущая международная экономическая организация мира, объединяющая 36 стран, в том числе большую часть Евросоюза.

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