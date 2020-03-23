Официальный курс доллара и евро вырос

Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.

Так, курс доллара составляет 80,9 рубля, курс евро – 86,7 рубля.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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