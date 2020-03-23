Перечень системообразующих компаний пополнился 400 новыми

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Правительство приняло решение о расширении списка системообразующих компаний в три раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обсуждаемый правительственной комиссией по экономической политике перечень.

Так, утвержденный с 2015 года список состоял из 200 предприятий. Теперь же их количество увеличили до 600.

Уточняется, что в новую версию вошли несколько авиакомпаний и аэропортов, продуктовые сети «Вкусвилл», «Ашан» и другие, а также такие продавцы как «Спортмастер», IKEA, «Макдоналдс» и т.д.

Кроме того, в перечне оказались некоторые строительные и дорожные компании.

При этом не уточняется, по какому принципу был сформирован новый список.

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