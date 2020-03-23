Правительство выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей на аппараты ИВЛ

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Российское правительство выделит Министерству промышленности и торговли 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне пандемии коронавируса нового типа, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, говорится в документе. Отмечается, что Минпромторг должен закупить не менее 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Кроме того, еще 5 млрд рублей будет выделено на закупку теплотелевизионных регистраторов, установок обеззараживания воздуха и бесконтактных термометров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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