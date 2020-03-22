Власти Москвы пообещали помочь зависящим от международных поставок компаниям

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Московские власти окажут поддержку компаниям, которые зависят от международных поставок, на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по экономическим вопросам Москвы.

В частности, споры, связанные со срывами сроков выполнения государственных заказов из-за зависимости компании от международных поставок, будут рассматриваться пользу бизнеса, говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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