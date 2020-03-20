Мировые цены на нефть снизились более чем на 10%

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Мировые цены на нефть снова снижаются на более чем 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent упала на 4,21%, по данным на 21.31 мск, и составила $27,27 за баррель.

Кроме того, цена нефти марки WTI сократилась на 10,46% и опустилась до стоимости в $23,2 за баррель.

Минутами ранее цены на Brent и WTI опускались на 6% и 13% соответственно.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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