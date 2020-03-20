ЦБ сделал бесплатными переводы для физлиц в системе быстрых платежей

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Банк России установил лимит комиссий на переводы для физических лиц в системе быстрых платежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

С 1 мая 2020 года банки перестанут взимать комиссию за быстрые переводы для физических лиц. Переводы до 100 тыс. рублей станут бесплатными.

На переводы свыше 100 тыс. рублей комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода. Однако она не должна превышать но 1,5 тыс. рублей.

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