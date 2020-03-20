Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешние цены на нефть не являются катастрофическими, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков признал, что $25 за баррель — «неприятная» цена, однако она не является для России катастрофической. Представитель Кремля пояснил, что у страны есть ресурсы, которые обеспечат выполнение социальных обязательств, продолжение работы над национальными проектами.

«У нас имеется солидный запас прочности», — заверил Песков.

Он также напомнил, что были времена, когда нефть стоила дешевле, чем сейчас.

Ранее совладелец и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что цена на нефть в $25 за баррель является катастрофической. По его мнению, курс рубля будет продолжать падать, а вместе с ним доходы населения.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 18 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.