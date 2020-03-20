Эксперты предупредили о дефиците ноутбуков из-за перехода на удаленку

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Эксперты прогнозируют рост спроса на ноутбуки в РФ из-за перехода работников на удаленную работу, а также падения курса рубля. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные компании GfK.

Как отмечается, с 2 по 15 марта в магазинах увеличились продажи ноутбуков на 27%.

По мнению экспертов, потребители решили в сложившейся ситуации с удаленной работой и курсом рубля приобрести технику, пока цены на них значительно не выросли.

Руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев отметил, что рынок оказался не готов к подобному ажиотажу, напротив, ожидая спада продаж.

Во многих магазинах закончились ноутбуки «популярных в корпоративной среде» марок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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