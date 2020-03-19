Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и С
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Московский аэропорт Шереметьево закрывает терминалы E и С, сообщает РИА «Новости».
Данная мера вводится с 20 марта. Терминалы не будут выпускать и принимать рейсы. Рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах будут переведены в терминалы D и F.
Ранее сообщалось, что Россия с 13 марта вводит временные ограничения на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Самолеты будут летать только из терминала F.
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