Правительство будет отслеживать цены в России
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 19 марта правительство начнет оперативный мониторинг цен в стране, пишет РИА «Новости».
»Минпромторг, ФНС, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации», — сказал Мишустин.
Он отметил, что будет контролироваться стоимость продуктов питания, товаров для детей, лекарств и медицинских изделий.
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