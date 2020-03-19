Правительство будет отслеживать цены в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/965/12986965/upload-RIAN_6140082.HR-pic905-895x505-83659.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 19 марта правительство начнет оперативный мониторинг цен в стране, пишет РИА «Новости».

»Минпромторг, ФНС, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации», — сказал Мишустин.

Он отметил, что будет контролироваться стоимость продуктов питания, товаров для детей, лекарств и медицинских изделий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия на месяц отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости

— Мишустин заявил, что нет повода для паники из-за коронавируса

— Кабмин: в России есть все необходимое для медпомощи заболевшим