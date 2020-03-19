Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

В период кризисных ситуаций, в том числе пандемии коронавируса, есть несколько способов не только сохранить сбережения, но и увеличить их. Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.

Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене. При этом из-за происходящего на рынке стоимость ценных бумаг сильно снизилась. Он напомнил, что, покупая акции, всегда нужно помнить о рисках.

Также Коган попросил россиян не покупать валюту, так как «уже поздно» и бессмысленно.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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