Евро на торгах достиг 88 рублей

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Курс евро на торгах Мосбиржи поднялся на 6,15%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость одного евро составила 88 рублей.

В свою очередь на 7,2% вырос курс доллара, достигнув отметки в 80,87 рублей.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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