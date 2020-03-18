Евро на торгах достиг 88 рублей
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Курс евро на торгах Мосбиржи поднялся на 6,15%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость одного евро составила 88 рублей.
В свою очередь на 7,2% вырос курс доллара, достигнув отметки в 80,87 рублей.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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