Полиция Москвы предупредила об активизации интернет-мошенничества из-за коронавируса
Столичная полиция предупредила москвичей об активизации мошенничества в интернете на фоне коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
По данным МВД, мошенники предлагают купить путевки, лекарства, а также получить компенсации, прося номера банковских карт. Затем, получив банковские данные, снимают деньги со счетов.
По словам Васенина, полиция ежедневно фиксирует по 10-15 обращений, в основном жертвами становятся пожилые люди.
Он отметил, что из-за реалистичных схем аферистов понять, что сталкиваешься с мошенниками, становится все сложнее.
В ведомстве рекомендовали быть осторожными при получении писем с неизвестных адресов, не переходить по указанным в них ссылкам, а также не называть свои персональные данные и номера банковских карт неизвестным лицам.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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