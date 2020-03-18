Полиция Москвы предупредила об активизации интернет-мошенничества из-за коронавируса

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Столичная полиция предупредила москвичей об активизации мошенничества в интернете на фоне коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

По данным МВД, мошенники предлагают купить путевки, лекарства, а также получить компенсации, прося номера банковских карт. Затем, получив банковские данные, снимают деньги со счетов.

По словам Васенина, полиция ежедневно фиксирует по 10-15 обращений, в основном жертвами становятся пожилые люди.

Он отметил, что из-за реалистичных схем аферистов понять, что сталкиваешься с мошенниками, становится все сложнее.

В ведомстве рекомендовали быть осторожными при получении писем с неизвестных адресов, не переходить по указанным в них ссылкам, а также не называть свои персональные данные и номера банковских карт неизвестным лицам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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