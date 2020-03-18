Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее «безусловно низкой», пишет РИА «Новости».

«Мы очень внимательно монитором ситуацию на международных нефтяных рынках. Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу. Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше», — сказал Песков.

Ранее цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с 2016 года.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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