Минпромторг посоветовал не пускать в московские рестораны пенсионеров и заболевших

Минпромторг направил столичным рестораторам рекомендации по работе во время пандемии, среди которых предложение не пускать в рестораны пенсионеров и людей с симптомами ОРВИ, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, персонал должен контролировать, помыли ли руки посетители, и обеспечить расстояние в метр между отдыхающими. Также сотрудникам следует попытаться уговорить пожилых людей не посещать заведения и не обслуживать болеющих.

В России 114 человек заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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