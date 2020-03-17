Пенсии в России вырастут с 1 апреля

Правительство постановило индексировать пенсионные выплаты. Соответствующий документ за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, коэффициент индексации составит 1,061.

Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян.