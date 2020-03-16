G7 намерены восстановить мировую экономику в условиях коронавируса

Страны «Большой семерки» намерены принять все необходимые меры для восстановления уровня роста мировой экономики на фоне пандемии коронавируса нового типа, говорится в совместном заявлении лидеров G7.

В ходе видеоконференции главы стран признали распространение коронавируса «человеческой трагедией и глобальным кризисом». Они выразили приверженность совместной работе для противодействия последствиям пандемии.

В частности, одной из задач G7 становится восстановление уровня экономического роста, который ожидался до ухудшения эпидемиологической ситуации, и создать основу «для более мощного будущего роста».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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