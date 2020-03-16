Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

Регионы должны обеспечить запасы «не менее чем на двухмесячный период» и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении.

Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия. В соответствии с поручением министра, аналогичные органы должны быть созданы в регионах в течение двух дней.

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