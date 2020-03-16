Правительство обсуждает налоговые каникулы для туротрасли и беспошлинный ввоз лекарств

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Председатель правительства России Михаил Мишустин и члены кабинета министров РФ перед началом... Председатель правительства России Михаил Мишустин и члены кабинета министров РФ перед началом...
Председатель правительства России Михаил Мишустин и члены кабинета министров РФ перед началом...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России обсуждает возможность введения налоговых каникул для туристической и авиаотраслей в связи с ситуацией с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

Среди обсуждаемых мер также введение нулевой ввозной пошлины на лекарства и предоставление квартальной отсрочки по уплате налоговых платежей для малого и среднего бизнеса.

Также поручено проработать возможность предоставления госгарантий по кредитам системообразующим организациям, привлеченным в российских банках.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 500.

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